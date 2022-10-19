Київрада в умовах війни виділила 183 млн на добудову мосту: прокуратура закликає до здорового глузду

Київська міська прокуратура занепокоєна рішенням Київради про виділення в умовах війни 183 млн гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту і просить його скасувати.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 11 жовтня Київська міська рада під час пленарного засідання прийняла рішення про збільшення обсягів фінансування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень на його добудову.

На думку правоохоронців, прийняття рішення про виділення додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, в умовах війни суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету.

Пряма мова Максимець: "Прокуратура, як і київська громада, здивовані рішенням Київради направити додаткове фінансування на цей довгобуд під час війни та масштабних руйнівних наслідків для столиці від ракетних ударів.

Раніше в межах кримінальних проваджень прокуратура викрила численні розкрадання коштів на будівництві цього мосту через завищення вартості робіт та шляхом інших зловживань.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за встановленими епізодами становить близько 150 млн гривень і розслідування ще триває. Тому сподіваємося на виважене рішення з боку столичної влади в цьому питанні".

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Деталі: Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер звернувся до київського міського голови Віталія Кличка з проханням винести на розгляд сесії міськради питання про скасування вказаного рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці.

Київська міська прокуратура очікує отримати відповідь у визначений законом термін.

Довідково: Потреба у будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро визначена генеральним планом м. Києва на 1985-2055 роки.

Роботи з будівництва мосту розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу. За цей період кошторисна вартість будівництва мостового переходу неодноразово збільшувалась та станом на 13.10.2021 затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.

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