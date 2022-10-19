Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевсовет выделил 183 млн на достройку моста: прокуратура призывает к здравому смыслу

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 13:37
фото прокуратуры

Киевская городская прокуратура обеспокоена решением Киевсовета о выделении в условиях войны 183 млн гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста и просит его отменить.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 11 октября Киевский городской совет во время пленарного заседания принял решение об увеличении объемов финансирования работ по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода и выделении из городского бюджета 183 миллионов гривен на его достройку.

По мнению правоохранителей, принятие решения о выделении дополнительного финансирования на достройку мостового перехода, строительство которого продолжается почти 30 лет, в условиях войны противоречит здравому смыслу и не способствует рациональному использованию средств городского бюджета.

Прямая речь Максимец: "Прокуратура, как и киевская община, удивлены решением Киевсовета направить дополнительное финансирование на этот долгострой во время войны и масштабных разрушительных последствий для столицы от ракетных ударов.

Ранее в рамках уголовных производств прокуратура разоблачила многочисленные хищения средств на строительстве этого моста из-за завышения стоимости работ и путем других злоупотреблений.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по установленным эпизодам составляет около 150 млн гривен и расследование еще продолжается. Поэтому надеемся на взвешенное решение со стороны столичной власти в этом вопросе".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер обратился к киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой вынести на рассмотрение сессии горсовета вопрос об отмене указанного решения и направить эти средства на более насущные потребности столицы.

Киевская городская прокуратура ожидает получить ответ в определенный законом срок.

Справочно: Потребность в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр определена генеральным планом г. Киева на 1985-2055 годы.

Работы по строительству моста начались в 1993 году и продолжаются до настоящего времени. За этот период сметная стоимость строительства мостового перехода неоднократно увеличивалась и по состоянию на 13.10.2021 утверждена в размере 19,9 млрд гривен.

Читайте также: Из ниоткуда в никуда. Где будет начинаться и заканчиваться Подольский мост

Темы: Киевпрокуратура
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Киеве начались отключения электроэнергии

На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение

Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 "Шахеда"

видеоВ Белгороде горит электроподстанция из-за "перенапряжения" – СМИ

Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы: Готовимся к разным сценариям

В МИД ответили Китаю: делать вид, что вы не знаете об атаках дронов на Киев, некорректно

Все новости...
Киев
5 тысяч за семь месяцев: как в Киеве производят бронежилеты с самым высоким классом защиты
Ракетный обстрел энергообъектов Киева: три человека погибли
Глава МИД Греции посетит Киев
Последние новости
05:30
США готовы к санкциям против Ирана за дроны-камикадзе
04:37
Politico: В Республиканской партии США возник раскол относительно помощи Украине
03:50
Чехия может передать Украине новый пакет военной помощи
03:30
США наложили санкции на россиянина и две его компании, скупавшие военные технологии
01:49
ВСУ ударили по пунктам развертывания трех российских ЗРК — Командование
01:00
В Киеве начались отключения электроэнергии
00:40
На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение
23:53
"У чекистов истерика": Зеленский о "военном положении" на оккупированных территориях
23:19
Марина Вязовская: В университете должно быть не только преподавание, но и наука
23:19
Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 "Шахеда"
Все новости...