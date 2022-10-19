Киевсовет выделил 183 млн на достройку моста: прокуратура призывает к здравому смыслу

Киевская городская прокуратура обеспокоена решением Киевсовета о выделении в условиях войны 183 млн гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста и просит его отменить.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 11 октября Киевский городской совет во время пленарного заседания принял решение об увеличении объемов финансирования работ по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода и выделении из городского бюджета 183 миллионов гривен на его достройку.

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По мнению правоохранителей, принятие решения о выделении дополнительного финансирования на достройку мостового перехода, строительство которого продолжается почти 30 лет, в условиях войны противоречит здравому смыслу и не способствует рациональному использованию средств городского бюджета.

Прямая речь Максимец: "Прокуратура, как и киевская община, удивлены решением Киевсовета направить дополнительное финансирование на этот долгострой во время войны и масштабных разрушительных последствий для столицы от ракетных ударов.

Ранее в рамках уголовных производств прокуратура разоблачила многочисленные хищения средств на строительстве этого моста из-за завышения стоимости работ и путем других злоупотреблений.

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Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по установленным эпизодам составляет около 150 млн гривен и расследование еще продолжается. Поэтому надеемся на взвешенное решение со стороны столичной власти в этом вопросе".

Детали: Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер обратился к киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой вынести на рассмотрение сессии горсовета вопрос об отмене указанного решения и направить эти средства на более насущные потребности столицы.

Киевская городская прокуратура ожидает получить ответ в определенный законом срок.

Справочно: Потребность в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр определена генеральным планом г. Киева на 1985-2055 годы.

Работы по строительству моста начались в 1993 году и продолжаются до настоящего времени. За этот период сметная стоимость строительства мостового перехода неоднократно увеличивалась и по состоянию на 13.10.2021 утверждена в размере 19,9 млрд гривен.

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