Для України це нічого не змінює: в ОП відреагували на "воєнний стан" від Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що введення "воєнного стану" на окупованих Росією територіях нічого не змінює для України та її Збройних сил.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій".

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