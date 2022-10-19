Для України це нічого не змінює: в ОП відреагували на "воєнний стан" від Путіна
Середа, 19 жовтня 2022, 15:57
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що введення "воєнного стану" на окупованих Росією територіях нічого не змінює для України та її Збройних сил.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова: "Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".
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Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій".
Нагадаємо:
- 19 жовтня російський диктатор Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.
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