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Для України це нічого не змінює: в ОП відреагували на "воєнний стан" від Путіна

Альона Мазуренко Середа, 19 жовтня 2022, 15:57
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що введення "воєнного стану" на окупованих Росією територіях нічого не змінює для України та її Збройних сил.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій".

Нагадаємо: 

  • 19 жовтня російський диктатор Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.

Теми: Офіс президентаВоєнний станокупаціяПутін
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