Для Украины это ничего не меняет: в ОП отреагировали на "военное положение" от Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что введение "военного положения" на оккупированных Россией территориях ничего не меняет для Украины и ее Вооруженных сил.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий".

Напомним:

19 октября президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.