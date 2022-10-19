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Для Украины это ничего не меняет: в ОП отреагировали на "военное положение" от Путина

Алена МазуренкоСреда, 19 октября 2022, 15:57
Для Украины это ничего не меняет: в ОП отреагировали на военное положение от Путина
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что введение "военного положения" на оккупированных Россией территориях ничего не меняет для Украины и ее Вооруженных сил.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий".

Напомним: 

  • 19 октября президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.

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Темы: Офис президентаВоенное положениеоккупацияПутин
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