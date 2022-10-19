Для Украины это ничего не меняет: в ОП отреагировали на "военное положение" от Путина
Среда, 19 октября 2022, 15:57
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что введение "военного положения" на оккупированных Россией территориях ничего не меняет для Украины и ее Вооруженных сил.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".
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Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий".
Напомним:
- 19 октября президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.
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