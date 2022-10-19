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Росіяни атакують Х-ракетами і запускають дрони з Білорусі: знищено 4 крилаті і 10 "Шахедів"

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 16:16
Росіяни атакують Х-ракетами і запускають дрони з Білорусі: знищено 4 крилаті і 10 Шахедів
ілюстрація Повітряних сил

Станом на 15.30 Сили оборони України збили 4 з 6 крилатих ракет окупантів та десяток дронів-камікадзе.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: За даними ПС, о 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців – Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

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Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині.

Ще дві ракети – збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі.

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Повідомляється, що станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних сил повітряного командування "Центр".

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
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