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РФ атакует Х-ракетами и запускает дроны из Беларуси: уничтожено 4 крылатых и 10 "Шахедов"

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 16:16
РФ атакует Х-ракетами и запускает дроны из Беларуси: уничтожено 4 крылатых и 10 Шахедов
иллюстрация Воздушных сил

По состоянию на 15.30 Силы обороны Украины сбили 4 из 6 крылатых ракет оккупантов и десяток дронов-камикадзе.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: По данным ВС, в 12.05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев - Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

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Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитным ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях.

Еще две ракеты - сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине.

Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в частности с территории Беларуси.

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Сообщается, что по состоянию на 15.30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил воздушного командования "Центр".

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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