Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МЗС відповіли Китаю: вдавати, що ви не знаєте про атаки дронів на Київ, некоректно

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 17:50

Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував заяви зовнішньополітичного відомства Китаю, де стверджують, що їм не відомо про російські атаки на Київ з використанням безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", свою позицію Ніколенко написав у Facebook.

"Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні", – йдеться в дописі.

На думку офіційного представника українського МЗС, "вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно".

"Ми очікуємо більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", – додав він.

Як повідомлялося, речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу напередодні заявив, що в Китаї нічого не знають про атаку російських дронів на Київ, коли загинули п'ять осіб і була пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, в Євросоюзі підготували документ, який рекомендує країнам-членам посилити своє ставлення до Китаю і розглядати цю країну як тотального конкурента з обмеженими сферами потенційної взаємодії.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із промовою, в якій заявив, що ЄС занадто покладався на Росію та Китай і це має змінитися.

Читайте більше - "Ми входимо в ідеальний шторм": Виступ топ-дипломата ЄС про нову світову реальність.

Теми: КитайМЗС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Єрмак: Україна вже знищила половину потенціалу головної загрози НАТО – Росії

фотоВ Україну приїхав президент Швейцарії

Британська розвідка: РФ, схоже, готується йти з плацдарму на Херсонщині, але це буде непросто

ISW: Росіяни хочуть прикрити свій провал на Херсонщині ударом по Каховській ГЕС

Politico: У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні

У Києві почалися відключення електроенергії

Усі новини...
Китай
У МЗС Китаю заявили, що не знають про атаку дронів на Київ, і пропонують "стриманість"
Лондон розповів про "заманювання" Китаєм своїх колишніх військових льотчиків як інструкторів
Китай зупиняє перепродаж СПГ іншим країнам, щоб забезпечити власні запаси – ЗМІ
Останні новини
12:02
фото Дніпропетровщина: чиновники намагалися продати 17 тонн борошна з гумдопомоги
11:58
Глава "Укренерго": Розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший
11:56
відеоСБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС
11:55
У Німеччині згорів готель для українських біженців, поліція підозрює підпал
11:50
КМДА і МОН не мають даних, скільки шкіл і садків обладнанні укриттями на випадок ядерки
11:47
оновлено від 10:17По всій Україні оголошували повітряну тривогу
11:39
У США створили робочу групу для термінової допомоги Україні
11:28
США в ООН заявили, що не мають сумніву з приводу іранських дронів в Україні і готують санкції
11:22
Міноборони Білорусі заявило, що російські літаки злетіли для "патрулювання"
11:14
Єрмак: Україна вже знищила половину потенціалу головної загрози НАТО – Росії
Усі новини...