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У МЗС відповіли Китаю: вдавати, що ви не знаєте про атаки дронів на Київ, некоректно

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 17:50

Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував заяви зовнішньополітичного відомства Китаю, де стверджують, що їм не відомо про російські атаки на Київ з використанням безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", свою позицію Ніколенко написав у Facebook.

"Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні", – йдеться в дописі.

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На думку офіційного представника українського МЗС, "вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно".

"Ми очікуємо більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", – додав він.

Як повідомлялося, речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу напередодні заявив, що в Китаї нічого не знають про атаку російських дронів на Київ, коли загинули п'ять осіб і була пошкоджена інфраструктура.

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Нагадаємо, в Євросоюзі підготували документ, який рекомендує країнам-членам посилити своє ставлення до Китаю і розглядати цю країну як тотального конкурента з обмеженими сферами потенційної взаємодії.

Минулого тижня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із промовою, в якій заявив, що ЄС занадто покладався на Росію та Китай і це має змінитися.

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Теми: КитайМЗС
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