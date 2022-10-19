Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД ответили Китаю: делать вид, что вы не знаете об атаках дронов на Киев, некорректно

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 17:50

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал заявления внешнеполитического ведомства Китая, где утверждают, что им не известно о российских атаках на Киев с использованием беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", свою позицию Николенко написал в Facebook.

"Мне трудно представить, что посол Китая, который находится в Украине, не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно направляет в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине", - говорится в заметке.

По мнению официального представителя украинского МИД, "делать вид, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно".

"Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", - добавил он.

Как сообщалось, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге накануне заявил, что в Китае ничего не знают об атаке российских дронов на Киев, когда погибли пять человек и была повреждена инфраструктура.

Напомним, в Евросоюзе подготовили документ, который рекомендует странам-членам усилить свое отношение к Китаю и рассматривать эту страну как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с речью, в которой заявил, что ЕС слишком полагался на Россию и Китай и это должно измениться.

Темы: КитайМИД
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ермак: Украина уже уничтожила половину потенциала главной угрозы НАТО – России

фотоВ Украину приехал президент Швейцарии

ISW: Россияне хотят прикрыть свой провал на Херсонщине ударом по Каховской ГЭС

Politico: В Республиканской партии США возник раскол относительно помощи Украине

В Киеве начались отключения электроэнергии

На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение

Все новости...
Китай
В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев, и предлагают "сдержанность"
Лондон рассказал о "заманивании" Китаем своих бывших военных летчиков в качестве инструкторов
Китай останавливает перепродажу СПГ другим странам ради собственных запасов – СМИ
Последние новости
11:28
США в ООН заявили, что уверены в использовании иранских дронов в Украине и готовят санкции
11:22
Минобороны Беларуси заявило, что российские самолеты взлетели для "патрулирования"
11:14
Ермак: Украина уже уничтожила половину потенциала главной угрозы НАТО – России
11:13
Машина спасателей подорвалась на Харьковщине, двое погибших
11:11
Двух украинок выгнали из парижского ресторана со словами "Пусть живет Путин!"
11:06
Германия и Франция отложили двусторонний саммит из-за разногласий в сферах энергетики и обороны
10:54
Финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса – СМИ
10:53
Не прошло и 2 недель: на войне в Украине погиб мобилизованный из Бурятии
10:51
На Киевщине и Кировоградщине будут уничтожать взрывоопасные предметы: будут взрывы
10:39
Цены на нефть растут из-за возможного ослабления COVID-ограничений в Китае
Все новости...