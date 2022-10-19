В МИД ответили Китаю: делать вид, что вы не знаете об атаках дронов на Киев, некорректно

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал заявления внешнеполитического ведомства Китая, где утверждают, что им не известно о российских атаках на Киев с использованием беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", свою позицию Николенко написал в Facebook.

"Мне трудно представить, что посол Китая, который находится в Украине, не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно направляет в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине", - говорится в заметке.

По мнению официального представителя украинского МИД, "делать вид, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно".

"Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", - добавил он.

Как сообщалось, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге накануне заявил, что в Китае ничего не знают об атаке российских дронов на Киев, когда погибли пять человек и была повреждена инфраструктура.

Напомним, в Евросоюзе подготовили документ, который рекомендует странам-членам усилить свое отношение к Китаю и рассматривать эту страну как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

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На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с речью, в которой заявил, что ЕС слишком полагался на Россию и Китай и это должно измениться.