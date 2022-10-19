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"Будемо перепливати Дніпро": ГУР опублікувало розповідь окупанта про "котел" на Херсонщині

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 18:52
Будемо перепливати Дніпро: ГУР опублікувало розповідь окупанта про котел на Херсонщині
Скрін з мапи, Херсонщина, Берислав

Українська розвідка опублікувала перехоплення телефонного дзвінка російського загарбника на тимчасово окупованій Херсонщині, який розповідає про перспективи "котла" від ЗСУ.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: Військовослужбовець РФ розповідає дівчині про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. 

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– Що, тихо у вас там? 

– Та є перестрілки якісь. Та нас, судячи з усього, у котел хочуть узяти, оточити. Новина дійшла, що вони з цього боку хочуть обійти в Берислав. Якщо вони Берислав візьмуть, то все: або нам їх "гасити", або нам своїм ходом перепливати Дніпро, щоб вижити. 

Я взагалі не розумію, чому вони не можуть... Ось у них там переправа є, де вони всі сидять, і її ніхто збити не може. І вони просто ось щодня їдуть і їдуть у наш бік.

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Але сьогодні як пішли там – боже мій. Якщо зараз наші не зможуть їх там утримати, на правому фланзі, можна вважати, що ми в котлі. Сподіваюся, що за місяць вони не зможуть нас узяти, і я звідси ходу-ходу. 

Що цьому передувало: 6 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: "якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел". 

Теми: Херсонська областьконтрнаступрозвідка
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