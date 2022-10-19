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"Будем переплывать Днепр": ГУР опубликовало рассказ оккупанта о "котле" на Херсонщине

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 18:52
Скрин с карты, Херсонская область, Берислав

Украинская разведка опубликовала перехват телефонного звонка российского захватчика на временно оккупированной Херсонщине, который рассказывает о перспективах "котла" от ВСУ.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны 

Детали: Военнослужащий РФ рассказывает девушке о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине. 

– Че, тихо у вас там? 

– Да че-то есть перестрелки какие-то. Да нас, по ходу, в котел хотят взять, окружить типо. Новость дошла, что они с этой стороны хотят обойти в Берислав. Если они Берислав возьмут, то все: либо нам их "тушить", либо нам свои ходом переплывать Днепр, чтобы выжить. 

Я вообще не понимаю, почему они не могут... Вот у них там переправа есть, где они все сидят, и ее никто сбить не может. И они просто вот каждый день едут и едут в нашу сторону.

Но сегодня как пошли там - боже мой. Если сейчас наши войска не смогут их там удержать, на правом фланге, можно считать, что мы в котле. Надеюсь, что за месяц они не смогут нас взять, и я отсюда ходу-ходу. 

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Что этому предшествовало: 6 октября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что на юге оккупанты зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра: "если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег - это котел".

Темы: Херсонская областьконтрнаступлениеразведка
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