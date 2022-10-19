Білий дім хоче запобігти зустрічі Байдена та Путіна на саміті G20 – Politico

Американські чиновники вживають заходів з тим, щоб президенти США й Росії Джо Байден і Владімір Путін у жодному разі не перетнулися на саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, навіть випадково.

Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє Politico.

У Білому домі вже кілька тижнів ведуться внутрішні дискусії щодо можливої участі Путіна на саміті "Групи двадцяти" після того, як про таке заявив індонезійські представники. Там не виключають, що Байден і Путін можуть випадково перетнутися в якийсь момент під час саміту – приміром, будуть присутніми на одному і тому ж великому пленарному засіданні.

Але американські чиновники виключають офіційну зустріч і вживають заходів для того, щоб американський президент не зіткнувся зі своїм російським колегою в коридорі або навіть на груповій фотографії лідерів.

У приватних розмовах співрозмовники Politico визнають, що зустріч Путіна з Байденом усе ж не можна виключати, якби йшлося про звільнення американської баскетболістки Брітні Грайнер або колишнього морпіха Пола Віллана, затриманих у Росії.

Але й така зустріч може відбутися лише після тижнів кулуарних переговорів з Москвою, які поки не привели до жодного прогресу в питанні звільнення затриманих громадян США.

За час президентства Джо Байдена він із Путіним зустрічався лише один раз – на саміті в Женеві влітку 2021 року. Після того, як Росія погрожувала вторгненням в Україну, обидва кілька разів говорили телефоном – останній раз у лютому, за кілька днів до початку повномасштабної війни.

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Нещодавно президент США говорив, що не бачить вагомої причини для зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним на саміті G20 в Індонезії.

Раніше посол Індонезії заявив, що його країна готується до прийому Путіна та президента України Володимира Зеленського на цьогорічному саміті "Групи двадцяти", але сторони поки не підтвердили своєї участі. Сам Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні та від складу учасників саміту.