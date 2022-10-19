Белый дом любой ценой хочет предотвратить встречу Байдена и Путина на саммите G20 - Politico

Американские чиновники принимают меры с тем, чтобы президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин ни в коем случае не пересеклись на саммите "Группы двадцати" в Индонезии, даже случайно.

Как передает "Европейская правда", об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Politico.

В Белом доме уже несколько недель ведутся внутренние дискуссии относительно возможного участия Путина на саммите "Группы двадцати" после того, как о таком заявил индонезийские представители. Там не исключают, что Байден и Путин могут случайно пересечься в какой-то момент во время саммита - к примеру, будут присутствовать на одном и том же большом пленарном заседании.

Но американские чиновники исключают официальную встречу и принимают меры для того, чтобы американский президент не столкнулся со своим российским коллегой в коридоре или даже на групповой фотографии лидеров.

В частных разговорах собеседники Politico признают, что встречу Путина с Байденом все же нельзя исключать, если бы речь шла об освобождении американской баскетболистки Бритни Грайнер или бывшего морпеха Пола Уиллана, задержанных в России.

Но и такая встреча может состояться лишь после недель кулуарных переговоров с Москвой, которые пока не привели ни к какому прогрессу в вопросе освобождения задержанных граждан США.

За время президентства Джо Байдена он с Путиным встречался только один раз - на саммите в Женеве летом 2021 года. После того, как Россия угрожала вторжением в Украину, оба несколько раз говорили по телефону - последний раз в феврале, за несколько дней до начала полномасштабной войны.

ВИДЕО ДНЯ

Недавно президент США говорил, что не видит веской причины для встречи с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Ранее посол Индонезии заявил, что его страна готовится к приему Путина и президента Украины Владимира Зеленского на нынешнем саммите "Группы двадцати", но стороны пока не подтвердили своего участия. Сам Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.