Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20
Президент Володимир Зеленський заявив, що участь України на осінньому саміті "Великої двадцятки" буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.
Джерело: брифінг Зеленського і президента Індонезії Джоко Відодо
Пряма мова: "Сприяння Індонезії, як головування і учасника двадцятки, надзвичайно важливе для відновлення миру. Я вдячний вам, пане президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті 20-ти і, звичайно, я приймаю це запрошення.
Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту".
Деталі: Відодо наголосив, що особисто передав запрошення Зеленському.
Він додав, що має "звістку" для президента України і згодом матиме зустріч із главою РФ Володимиром Путіним.
При цьому президент Індонезії закликав до миру.
Цьому передувало: Влада Індонезії повідомила, що президент країни Джоко Відодо планує приїхати до України й до Росії наприкінці червня.
Нагадаємо:
- Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін збирається взяти участь у саміті.
- Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням, хоча президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти бойкоту саміту "Великої двадцятки", навіть якщо в ньому візьме участь Путін.
- При цьому, за словами прем'єра Італії, Путін на саміт не поїде.