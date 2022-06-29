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Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20

Мазуренко Альона Середа, 29 червня 2022, 18:40
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь України на осінньому саміті "Великої двадцятки" буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.

Джерело: брифінг Зеленського і президента Індонезії Джоко Відодо

Пряма мова: "Сприяння Індонезії, як головування і учасника двадцятки, надзвичайно важливе для відновлення миру. Я вдячний вам, пане президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті 20-ти і, звичайно, я приймаю це запрошення.

Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту".

Деталі: Відодо наголосив, що особисто передав запрошення Зеленському.

Він додав, що має "звістку" для президента України і згодом матиме зустріч із главою РФ Володимиром Путіним. 

При цьому президент Індонезії закликав до миру.

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Цьому передувало: Влада Індонезії повідомила, що президент країни Джоко Відодо планує приїхати до України й до Росії наприкінці червня.

Нагадаємо: 

  • Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін збирається взяти участь у саміті.
  • Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням, хоча президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти бойкоту саміту "Великої двадцятки", навіть якщо в ньому візьме участь Путін.
  • При цьому, за словами прем'єра Італії, Путін на саміт не поїде. 

Теми: ІндонезіяУкраїнаПутінЗеленський
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