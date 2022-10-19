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МЗС після оголошення Путіним "воєнного стану" просить надати більше ППО і ПРО

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 19:58

Міністерство закордонних справ вважає указ президента Росії Владіміра Путіна про запровадження "воєнного стану" в чотирьох окупованих областях України новим етапом терору й просить партнерів збільшити військову підтримку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" йдеться в оприлюдненій у четвер заяві українського МЗС.

Там наголошується, що "воєнний стан" має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації, а відповідний указ Путіна є нікчемним і ніяких правових наслідків не несе. 

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"Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей", – стверджує зовнішньополітичне відомство.

Міністерство закликало міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій "позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію".

"Звертаємося також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе", – додають там.

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Як відомо, в середу російський президент Владімір Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.

Теми: МЗСППОПутінПовітряні сили ЗСУ
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