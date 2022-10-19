МИД после объявления Путиным "военного положения" просит предоставить больше ПВО и ПРО

Министерство иностранных дел считает указ президента России Владимира Путина о введении "военного положения" в четырех оккупированных областях Украины новым этапом террора и просит партнеров увеличить военную поддержку.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" говорится в обнародованном в четверг заявлении украинского МИД.

Там отмечается, что "военное положение" имеет целью подавить сопротивление жителей Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, которые выступают против российской оккупации, а соответствующий указ Путина является ничтожным и никаких правовых последствий не несет.

"Несмотря на агонии режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей", - утверждает внешнеполитическое ведомство.

Министерство призвало международных партнеров решительно осудить намерение российских оккупационных администраций "лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека, а также их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию".

"Обращаемся также с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе", - добавляют там.

Как известно, в среду российский президент Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.