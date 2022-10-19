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Київ заявив, що грошей на міст не давав

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 20:32
Київ заявив, що грошей на міст не давав
мер києва віталій кличко, Getty Images

Київська держадміністрація заперечує, що Київрада виділяла додаткові мільйони на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, а її рішення було лише формальністю.

Джерело: директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, чиї слова передає "Офіційний портал Києва"

Пряма мова: "З міського бюджету не виділяються додаткові кошти на будівництво мосту. Фінансування цього будівництва збільшується за рахунок державної субвенції. А показники рішення Київради приводяться у відповідність до Державного бюджету. Заяви про те, що додатково фінансуємо будівництво мосту не відповідають дійсності і є маніпулятивними".

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Деталі: Кандибор стверджує, що рішення Київради від 11 жовтня стосувалося винятково приведення показників бюджету міста на 2022 рік у відповідність до показників, затверджених КМДА із погодженням з "Укравтодором". Адже будівництво об’єкта фінансується з бюджету міста Києва, а також за рахунок дорожньої субвенції з державного бюджету.

Пряма мова: "У бюджеті міста Києва на 2022 рік, затвердженому у грудні 2021 року, передбачались кошти на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу в загальній сумі 1 071,1 млн грн, у тому числі за рахунок дорожньої субвенції – 681,8 млн грн. У редакції рішення від 11.10.2022 сума на цей об’єкт становить 1 204,5 млн грн, із них за рахунок дорожньої субвенції – 815,1 млн грн, при цьому загальний обсяг дорожньої субвенції залишився незмінним. Таким чином, зміни від 11.10.2022 є приведенням показників бюджету міста Києва у відповідність до показників, погоджених "Укравтодором" листом від 09.06.2022".

Що передувало: Київська міська прокуратура висловила занепокоєння рішенням Київради про виділення в умовах війни 183 млн гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту і попросила його скасувати.

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Теми: Київпрокуратурадорогигроші
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