Киев заявил, что денег на мост не давал

Киевская госадминистрация отрицает, что Киевсовет выделял дополнительные миллионы на достройку Подольско-Воскресенского моста, а его решение было лишь формальностью.

Источник: директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, чьи слова передает "Официальный портал Киева"

Прямая речь: "Из городского бюджета не выделяются дополнительные средства на строительство моста. Финансирование этого строительства увеличивается за счет государственной субвенции. А показатели решения Киевсовета приводятся в соответствие с Государственным бюджетом. Заявления о том, что дополнительно финансируем строительство моста не соответствуют действительности и являются манипулятивными".

Детали: Кандибор утверждает, что решение Киевсовета от 11 октября касалось исключительно приведения показателей бюджета города на 2022 год в соответствие с показателями, утвержденными КГГА по согласованию с "Укравтодором". Ведь строительство объекта финансируется из бюджета Киева, а также за счет дорожной субвенции из государственного бюджета.

Прямая речь: "В бюджете города Киева на 2022 год, утвержденном в декабре 2021 года, предусматривались средства на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в общей сумме 1 071,1 млн грн, в том числе за счет дорожной субвенции - 681,8 млн грн. В редакции решения от 11.10.2022 сумма на этот объект составляет 1 204,5 млн грн, из них за счет дорожной субвенции - 815,1 млн грн, при этом общий объем дорожной субвенции остался неизменным. Таким образом, изменения от 11.10.2022 являются приведением показателей бюджета города Киева в соответствие с показателями, согласованными "Укравтодором" письмом от 09.06.2022".

Что предшествовало: Киевская городская прокуратура выразила обеспокоенность решением Киевсовета о выделении в условиях войны 183 млн гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста и попросила его отменить.