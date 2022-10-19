Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев заявил, что денег на мост не давал

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 20:32
Киев заявил, что денег на мост не давал
мэр киева виталий кличко, Getty Images

Киевская госадминистрация отрицает, что Киевсовет выделял дополнительные миллионы на достройку Подольско-Воскресенского моста, а его решение было лишь формальностью.

Источник: директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, чьи слова передает "Официальный портал Киева"

Прямая речь: "Из городского бюджета не выделяются дополнительные средства на строительство моста. Финансирование этого строительства увеличивается за счет государственной субвенции. А показатели решения Киевсовета приводятся в соответствие с Государственным бюджетом. Заявления о том, что дополнительно финансируем строительство моста не соответствуют действительности и являются манипулятивными".

Реклама:

Детали: Кандибор утверждает, что решение Киевсовета от 11 октября касалось исключительно приведения показателей бюджета города на 2022 год в соответствие с показателями, утвержденными КГГА по согласованию с "Укравтодором". Ведь строительство объекта финансируется из бюджета Киева, а также за счет дорожной субвенции из государственного бюджета.

Прямая речь: "В бюджете города Киева на 2022 год, утвержденном в декабре 2021 года, предусматривались средства на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в общей сумме 1 071,1 млн грн, в том числе за счет дорожной субвенции - 681,8 млн грн. В редакции решения от 11.10.2022 сумма на этот объект составляет 1 204,5 млн грн, из них за счет дорожной субвенции - 815,1 млн грн, при этом общий объем дорожной субвенции остался неизменным. Таким образом, изменения от 11.10.2022 являются приведением показателей бюджета города Киева в соответствие с показателями, согласованными "Укравтодором" письмом от 09.06.2022".

Что предшествовало: Киевская городская прокуратура выразила обеспокоенность решением Киевсовета о выделении в условиях войны 183 млн гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста и попросила его отменить.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевпрокуратурадорогиденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Киев
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: