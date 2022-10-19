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В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 20:34

Депутати хочуть винести на голосування Верховної ради постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського полку імені Кастуся Калиновського за результатами зустрічі з українськими депутатами.

Під час зустрічі представників полку Калиновського з народними депутатами України сторони обговорили питання білорусько-українських відносин в умовах російської агресії.

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"Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу", - повідомляє пресслужба полку.

За результатами засідання депутати Верховної Ради України пообіцяли запропонувати Кабінету Міністрів внести зміни до указу щодо громадян Білорусі. Депутати також вирішили винести на голосуванняпостанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією територією .

За результатами зустрічі сторони домовилися про постійну співпрацю з депутатським корпусом України в аспектах визвольної боротьби українського та білоруського народів.

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Нагадаємо, у серпні екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення "Об’єднаного перехідного кабінету" Білорусі. 

Нещодавно вона запропонувала Україні встановити дипломатичні відносини з її "перехідним кабінетом".

"Європейська правда" опублікувала колонку нардепа від партії "Слуга народу" Богдана Яременка "Інша Білорусь: якою має стати політика Києва та з ким варто вести діалог". У ній пропонується й надалі утриматися від контактів зі Світланою Тихановською та її перехідним урядом. Замість цього пропонується створити альтернативну площадку для об’єднання білоруської опозиції на базі полку імені Кастуся Калиновського.

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, який є фахівцем з питань Білорусі, підготував колонку-відповідь Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію.

Теми: БілорусьВерховна Радаокупація
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