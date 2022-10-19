Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 20:34

Депутати хочуть винести на голосування Верховної ради постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського полку імені Кастуся Калиновського за результатами зустрічі з українськими депутатами.

Під час зустрічі представників полку Калиновського з народними депутатами України сторони обговорили питання білорусько-українських відносин в умовах російської агресії.

"Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу", - повідомляє пресслужба полку.

За результатами засідання депутати Верховної Ради України пообіцяли запропонувати Кабінету Міністрів внести зміни до указу щодо громадян Білорусі. Депутати також вирішили винести на голосуванняпостанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією територією .

За результатами зустрічі сторони домовилися про постійну співпрацю з депутатським корпусом України в аспектах визвольної боротьби українського та білоруського народів.

Нагадаємо, у серпні екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення "Об’єднаного перехідного кабінету" Білорусі. 

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно вона запропонувала Україні встановити дипломатичні відносини з її "перехідним кабінетом".

"Європейська правда" опублікувала колонку нардепа від партії "Слуга народу" Богдана Яременка "Інша Білорусь: якою має стати політика Києва та з ким варто вести діалог". У ній пропонується й надалі утриматися від контактів зі Світланою Тихановською та її перехідним урядом. Замість цього пропонується створити альтернативну площадку для об’єднання білоруської опозиції на базі полку імені Кастуся Калиновського.

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, який є фахівцем з питань Білорусі, підготував колонку-відповідь Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію.

Теми: БілорусьВерховна Радаокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Центральні регіони України просять терміново скоротити cпоживання електроенергії

ЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану за постачання "Шахедів" Росії

Лукашенко – білорусам: Хочете жити спокійно – робіть те, що кажу

фотоСупутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України

відеоСБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Єрмак: Україна вже знищила половину потенціалу головної загрози НАТО – Росії

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко боїться реакції суспільства на мобілізацію і участь у війні – розвідка
Нова ера "Самвидаву". Як боротися з цифровою диктатурою
Дуже актуальні – Лукашенко доручив ученим розробляти дрони
Останні новини
14:55
НБУ трохи покращив прогноз падіння ВВП цьогоріч, очікує зниження інфляції у наступні роки
14:49
У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках
14:40
САП оскаржила виправдальний вирок екснардепу у справі про незаконну компенсацію за житло
14:38
Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ
14:34
Центральні регіони України просять терміново скоротити cпоживання електроенергії
14:34
Єрмак зустрівся з єврейськими організаціями і попросив допомогу
14:33
Збивати "Шахеди" дорожче, ніж купувати – ЗМІ
14:22
Генрі Марш: Будь-які домовленості з Путіним тільки спричинять нове зло в майбутньому
14:10
НБУ залишив облікову ставку 25%
14:09
Учені виявили нові докази тваринного походження COVID-штаму "Омікрон" – дослідження
Усі новини...