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В Раде хотят признать Беларусь оккупированной страной

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 20:34

Депутаты хотят вынести на голосование Верховной Рады постановление о признании Беларуси временно оккупированной Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского полка имени Кастуся Калиновского по результатам встречи с украинскими депутатами.

Во время встречи представителей полка Калиновского с народными депутатами Украины стороны обсудили вопросы белорусско-украинских отношений в условиях российской агрессии.

"Украинская сторона выразила уважение белорусам, которые с оружием в руках воюют за Украину, и заявила о желании сотрудничать с полком Калиновского как законным представителем белорусского народа", - сообщает пресс-служба полка. 

По результатам заседания депутаты Верховной Рады Украины пообещали предложить Кабинету Министров внести изменения в указ относительно граждан Беларуси. Депутаты также решили вынести на голосование постановление о признании Беларуси временно оккупированной Россией территорией.

По результатам встречи стороны договорились о постоянном сотрудничестве с депутатским корпусом Украины в аспектах освободительной борьбы украинского и белорусского народов.

Напомним, в августе экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании "Объединенного переходного кабинета" Беларуси.

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Недавно она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее "переходным кабинетом".

"Европейская правда" опубликовала колонку нардепа от партии "Слуга народа" Богдана Яременко "Другая Беларусь: какой должна стать политика Киева и с кем следует вести диалог". В ней предлагается и дальше воздержаться от контактов со Светланой Тихановской и ее переходным правительством. Вместо этого предлагается создать альтернативную площадку для объединения белорусской оппозиции на базе полка Кастуся Калиновского.

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко, являющийся специалистом по Беларуси, подготовил колонку-ответ Ненужный союзник: зачем Киеву раскалывать белорусскую оппозицию.

Темы: БеларусьВерховная Радаоккупация
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