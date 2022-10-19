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У Байдена відреагували на оголошений Путіним воєнний стан в окупованих районах України

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 20:50

Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю.

Як пише "Європейська правда", про це CNN високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена.

Він заявив, що цей крок розглядається як "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю, і що США не здивовані тим, що Путін вдався до неї.

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Посадовець зазначив, що остання заява Путіна не змінює того факту, що Росія не має жодних законних претензій на суверенну українську територію, і що офіційні особи США відслідковують, як українці вже відкидають останній крок Путіна.

Він додав, що підтримка США українців, які захищають свій суверенітет, залишається незмінною і продовжується.

Нагадаємо, у Німеччині назвали ще однією ознакою слабкості президента РФ Владіміра Путіна проголошення ним воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України.

ВІДЕО ДНЯ

19 жовтня російський президент Владімір Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.

Теми: СШАПутінРосіяБайден
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