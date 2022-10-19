У Байдена отреагировали на объявленное Путиным военное положение в оккупированных районах Украины

Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это "отчаянная тактика", направленная на установление контроля.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена.

Он заявил, что этот шаг рассматривается как "отчаянная тактика", направленная на установление контроля, и что США не удивлены тем, что Путин прибегнул к ней.

Чиновник отметил, что последнее заявление Путина не меняет того факта, что Россия не имеет никаких законных претензий на суверенную украинскую территорию, и официальные лица США отслеживают, как украинцы уже отвергают последний шаг Путина.

Он добавил, что поддержка США украинцев, которые защищают свой суверенитет, остается неизменной и продолжается.

Напомним, в Германии назвали еще одним признаком слабости президента РФ Владимира Путина провозглашение им военного положения на временно оккупированных территориях Украины.

19 октября российский президент Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.