Веерные отключения: в Николаеве будут выключать светофоры, уменьшат количество электротранспорта

В четверг в Николаеве планируют уменьшить количество электротранспорта, выключить освещение магазинов и светофоры из-за веерных отключений, о которых объявили накануне.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Кима: "Сейчас будет коммуникация со всеми городскими головами - не будет завтра работать электротранспорт, предприятия, освещение магазинов и подобное.

Завтра один день экономим и проверяем как это будет работать. Отнеситесь серьезно к этому, пожалуйста".

Детали: Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что количество электротранспорта уменьшат на 60% и выключат светофоры.

Что этому предшествовало: Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии. Украинцев с 7:00 до 23:00 часов просят существенно минимизировать пользование электроэнергией.