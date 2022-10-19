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Веерные отключения: в Николаеве будут выключать светофоры, уменьшат количество электротранспорта

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 22:24

В четверг в Николаеве планируют уменьшить количество электротранспорта, выключить освещение магазинов и светофоры из-за веерных отключений, о которых объявили накануне. 

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Кима: "Сейчас будет коммуникация со всеми городскими головами - не будет завтра работать электротранспорт, предприятия, освещение магазинов и подобное.

Завтра один день экономим и проверяем как это будет работать. Отнеситесь серьезно к этому, пожалуйста".

Детали: Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что количество электротранспорта уменьшат на 60% и выключат светофоры.

Что этому предшествовало: Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии. Украинцев с 7:00 до 23:00 часов просят существенно минимизировать пользование электроэнергией.

Темы: Николаевэнергетикаотмывание денег
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