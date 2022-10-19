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"Батальон Монако": мажор з Харківщини заявив, що на "Майбаху" їздив за гуманітаркою

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 22:27
Батальон Монако: мажор з Харківщини заявив, що на Майбаху їздив за гуманітаркою
"майбах" войтенка, скриншот

Син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко виявився фігурантом розслідування Української правди "Батальон Монако 2". Його Mercedes-Maybach було помічено в Монако, але Войтенко стверджує, що лишається в Україні, а за кордон з'їздив лише раз, за гуманітарною допомогою.

Джерело: Newsroom

Деталі: Чорно-сріблястий "Майбах" на харківських номерах був помічений серед інших автівок українців у Монако. За словами автора розслідування Михайла Ткача, авто було придбане у липні цього року.

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Як з’ясував Newsroom, автівка вартістю близько 7 мільйонів гривень зареєстрована на приватне сільськогосподарське підприємство Валківського району. Керівником цього підприємства є син голови Красноградської райдержадміністрації Віктора Войтенка - Олександр Войтенко.

Newsroom поцікавився у чоловіка, з якою метою та на яких підставах він виїжджав за кордон. Олександр Войтенко зазначив, що, на відміну від батька, не є держслужбовцем. За його словами, авто було придбане для підприємства до війни, а в цьому році доставлене в Україну та зареєстроване.

Войтенко відмовився говорити, хто перебував за кермом авто, коли його помітили в Монако.

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Підприємець також додав, що як аграрій він заброньований від мобілізації.

Пряма мова: "З початку війни я перебуваю у Шарівці, на своєму робочому місці, я весь час живу в Харківській області. Я підприємець і виїжджав на кілька днів офіційно за гуманітарною допомогою для батальону і по питанню експорту сільгосппродукції".

Що передувало: 18 жовтня вийшла друга частина розслідування Української правди - "Батальон Монако 2".

У ньому повідомляється, що під час війни в Україні в Монако перебував, зокрема, колишній нардеп-регіонал, один із найбагатших українців Віталій Хомутиннік (у 2014 році був обраний у Верховну Раду від Харкова). Також на елітному курорті помітили пасинка ексмера Харкова Геннадія Кернеса Родіона Гайсинського та авто на харківських номерах, зареєстроване на мільйонера і члена виконкома Харківської міськради Олександра Давтяна.

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Теми: Харківська областькорупціяЄвропа
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