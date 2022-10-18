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"Батальйон Монако" 2. УП зняла другу серію про елітних біженців на Лазурному узбережжі

Михайло ТкачВівторок, 18 жовтня 2022, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

Два місяці тому "Українська правда" опублікувала розслідування про елітних біженців на Лазурному узбережжі.

Матеріал мав великий резонанс не тільки серед читачів УП, але й серед правоохоронних органів. 

Так, одразу після публікації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження та розпочало перевірку обставин виїзду за кордон всіх героїв матеріалу. А один із героїв розслідування УП виявився підозрюваним у кримінальній справі щодо незаконної розтрати коштів.

Більше того, у Верховній Раді запропонували забрати мандати у депутатів, які живуть на Лазурному узбережжі під час війни.

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Саме тому ми вирішили приділити більше часу Монако і тим українцям, які в цей вирішальний для України час живуть і відпочивають у одному з найдорожчих куточків планети. 

Ми зняли другу частину про цей вже славнозвісний батальйон – "Батальйон Монако". 

Дякуємо читачам і глядачам УП за допомогу в роботі над матеріалом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михайло Ткач, УП

Теми: олігархивійнабіженці
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