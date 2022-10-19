Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Батальон Монако": мажор с Харьковщины заявил, что на "Майбахе" ездил за гуманитаркой

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 22:27
"майбах" войтенко, скриншот

Сын председателя Красноградской РГА, что на Харьковщине, Александр Войтенко оказался фигурантом расследования Украинской правды "Батальон Монако 2". Его Mercedes-Maybach был замечен в Монако, но Войтенко утверждает, что остается в Украине, а за границу съездил только раз, за гуманитарной помощью.

Источник: Newsroom

Детали: Черно-серебристый "Майбах" на харьковских номерах был замечен среди других автомобилей украинцев в Монако. По словам автора расследования Михаила Ткача, авто было приобретено в июле этого года.

Как выяснил Newsroom, автомобиль стоимостью около 7 миллионов гривен зарегистрирован на частное сельскохозяйственное предприятие Валковского района. Руководителем этого предприятия является сын председателя Красноградской райгосадминистрации Виктора Войтенко - Александр Войтенко.

Newsroom поинтересовался у мужчины, с какой целью и на каких основаниях он выезжал за границу. Александр Войтенко отметил, что, в отличие от отца, не является госслужащим. По его словам, авто было приобретено для предприятия до войны, а в этом году доставлено в Украину и зарегистрировано.

Войтенко отказался говорить, кто находился за рулем авто, когда его заметили в Монако.

Предприниматель также добавил, что как аграрий он забронирован от мобилизации.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "С начала войны я нахожусь в Шаровке, на своем рабочем месте, я все время живу в Харьковской области. Я предприниматель и выезжал на несколько дней официально за гуманитарной помощью для батальона и по вопросу экспорта сельхозпродукции".

Что предшествовало: 18 октября вышла вторая часть расследования Украинской правды - "Батальон Монако 2".

В нем сообщается, что во время войны в Украине в Монако находился, в частности, бывший нардеп-регионал, один из самых богатых украинцев Виталий Хомутынник (в 2014 году был избран в Верховную Раду от Харькова). Также на элитном курорте заметили пасынка экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Родиона Гайсинского и авто на харьковских номерах, зарегистрированное на миллионера и члена исполкома Харьковского горсовета Александра Давтяна.

Читайте также "Батальон Монако" 2. УП сняла вторую серию об элитных беженцах на Лазурном побережье

Темы: Харьковская областькоррупцияЕвропа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Премьер Британии объявила об отставке

В Генштабе назвали задачу №1, которую ставит оккупантам их командование

Центральные регионы Украины просят срочно сократить потребление электроэнергии

ЕС окончательно утвердил санкции против Ирана за поставки "Шахедов" России

Лукашенко – белорусам: Хотите жить спокойно – делайте то, что говорю

фотоСпутник показал, как враг собирает силы на границе Беларуси и Украины

Все новости...
Харьковская область
Нашли 26 жертву расстрела автоколонны на Харьковщине: парень прошел 1,5 км и умер в посадке
СБУ: российские диверсанты, задержанные на Харьковщине, "раскололись"
В Харькове перебои со светом, прекратило работу метро
Последние новости
16:46
"Укрэнерго" предупреждает о временном отключении электричества еще в трех областях: причины
16:45
РФ сокращает силы в Сирии, что может изменить позицию Израиля по вооружению Украины – NYT
16:35
Британские консерваторы рассчитывают избрать нового премьера до 31 октября
16:26
Украина ввела санкции против олигархов и компаний из РФ. В списке - Фридман, Лисин и сотни других
16:15
Антимонопольщики разоблачили сговор на строительстве Подольского моста в Киеве
16:12
Россия может забрать с правого берега Херсонщины опытных военных, а оставить мобилизованных – Генштаб
15:45
Зеленский ввел в действие санкции против Пригожина, пропагандистов РФ и коллаборантов
15:41
В Википедии обнаружили сеть теневых редакторов, продвигавших российские нарративы о войне
15:40
Россияне вероятно готовят теракты против собственного населения – разведка
15:39
Премьер Британии объявила об отставке
Все новости...