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"Батальон Монако": мажор с Харьковщины заявил, что на "Майбахе" ездил за гуманитаркой

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 22:27
Батальон Монако: мажор с Харьковщины заявил, что на Майбахе ездил за гуманитаркой
"майбах" войтенко, скриншот

Сын председателя Красноградской РГА, что на Харьковщине, Александр Войтенко оказался фигурантом расследования Украинской правды "Батальон Монако 2". Его Mercedes-Maybach был замечен в Монако, но Войтенко утверждает, что остается в Украине, а за границу съездил только раз, за гуманитарной помощью.

Источник: Newsroom

Детали: Черно-серебристый "Майбах" на харьковских номерах был замечен среди других автомобилей украинцев в Монако. По словам автора расследования Михаила Ткача, авто было приобретено в июле этого года.

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Как выяснил Newsroom, автомобиль стоимостью около 7 миллионов гривен зарегистрирован на частное сельскохозяйственное предприятие Валковского района. Руководителем этого предприятия является сын председателя Красноградской райгосадминистрации Виктора Войтенко - Александр Войтенко.

Newsroom поинтересовался у мужчины, с какой целью и на каких основаниях он выезжал за границу. Александр Войтенко отметил, что, в отличие от отца, не является госслужащим. По его словам, авто было приобретено для предприятия до войны, а в этом году доставлено в Украину и зарегистрировано.

Войтенко отказался говорить, кто находился за рулем авто, когда его заметили в Монако.

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Предприниматель также добавил, что как аграрий он забронирован от мобилизации.

Прямая речь: "С начала войны я нахожусь в Шаровке, на своем рабочем месте, я все время живу в Харьковской области. Я предприниматель и выезжал на несколько дней официально за гуманитарной помощью для батальона и по вопросу экспорта сельхозпродукции".

Что предшествовало: 18 октября вышла вторая часть расследования Украинской правды - "Батальон Монако 2".

В нем сообщается, что во время войны в Украине в Монако находился, в частности, бывший нардеп-регионал, один из самых богатых украинцев Виталий Хомутынник (в 2014 году был избран в Верховную Раду от Харькова). Также на элитном курорте заметили пасынка экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Родиона Гайсинского и авто на харьковских номерах, зарегистрированное на миллионера и члена исполкома Харьковского горсовета Александра Давтяна.

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Темы: Харьковская областькоррупцияЕвропа
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