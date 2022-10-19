"У чекістів істерика": Зеленський про "воєнний стан" на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський припустив, що введення Росією так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України є проявом "істерики чекістів" – чим ближче буде поразка РФ, тим більшою буде істерика.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 19 жовтня

Пряма мова: "Наше спільне завдання – вистояти проти цих неадекватів. Росія пів року цуралася слова війна, карала за нього своїх же людей, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованих територіях.

Окупанти самі принесли війну на нашу землю, а тепер підписуються якість укази, що закріплюють війну. Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика буде тим більшою, чим ближче буде поразка Росії".

Що цьому передувало: Президент Росії Володимир Путін 19 жовтня оголосив про рішення запровадити воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.