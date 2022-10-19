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"У чекистов истерика": Зеленский о "военном положении" на оккупированных территориях

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 23:53
У чекистов истерика: Зеленский о военном положении на оккупированных территориях
Скрин из видеообращения

Президент Владимир Зеленский предположил, что введение Россией так называемого "военного положения" на оккупированных территориях Украины является проявлением "истерики чекистов" – чем ближе будет поражение РФ, тем больше будет истерика. 

Источник: Зеленский в видеообращении 19 октября

Прямая речь: "Наша общая задача – выстоять против этих неадекватов. Россия полгода сторонилась слова война, наказывала за него своих же людей, а теперь сама объявляет военное положение на оккупированных территориях.

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Оккупанты сами принесли войну на нашу землю, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Просто истерика у товарищей чекистов. Истерика будет тем больше, чем ближе будет поражение России".

Что этому предшествовало: Президент России Владимир Путин 19 октября объявил о решении ввести военное положение в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Темы: ЗеленскийВоенное положениеоккупацияпрезидент
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