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"Вперше і востаннє": прикордонники звернулись до мобілізованих Путіним росіян

Валентина РоманенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 10:46
Вперше і востаннє: прикордонники звернулись до мобілізованих Путіним росіян
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Українські прикордонники звернулись до частково мобілізованих осіб з Росії із закликом не потикатись в Україну.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: "Вперше і востаннє" - одразу наголошується в повідомленні. Прикордонники звернулись до представників держави агресора їхньою мовою.

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Вони закликають росіян уникати мобілізації або здаватись у полон.

Дослівно: "Ваша специальная операция на 3 дня затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию… а простите, мобилизацию. За семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит".

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Теми: війнаПрикордонна служба
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