"Вперше і востаннє": прикордонники звернулись до мобілізованих Путіним росіян

Українські прикордонники звернулись до частково мобілізованих осіб з Росії із закликом не потикатись в Україну.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: "Вперше і востаннє" - одразу наголошується в повідомленні. Прикордонники звернулись до представників держави агресора їхньою мовою.

Вони закликають росіян уникати мобілізації або здаватись у полон.

Дослівно: "Ваша специальная операция на 3 дня затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию… а простите, мобилизацию. За семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит".