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Данілов: Путін представив план "утилізації росіян"

Валентина РоманенкоСереда, 21 вересня 2022, 11:33
Данілов: Путін представив план утилізації росіян
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК "Вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада".

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Що передувало: Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Росія вже давно вела приховану мобілізацію. Влада держави-агресора продовжує уникати називати повномасштабну війну проти України війною.

Теми: війнамобілізаціяРосіяДанілов
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