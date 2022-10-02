Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу

Збройні сили повідомили про збиття двох російських вертольотів 1 жовтня, відео оприлюднило Угруповання Об'єднаних сил.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил

Дослівно: "Підрозділами протиповітряної оборони на сході України за минулу добу знищено 2 вертольоти Ка-52, 3 БПЛА типу Орлан-10 та 1 БПЛА-камікадзе типу Shaheed-136".

Нагадаємо: Генштаб повідомляв лише про один збитий гелікоптер протягом 1 жовтня.

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