Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу

Роман ПетренкоНеділя, 2 жовтня 2022, 15:34
скріншот

Збройні сили повідомили про збиття двох російських вертольотів 1 жовтня, відео оприлюднило Угруповання Об'єднаних сил.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил

Дослівно: "Підрозділами протиповітряної оборони на сході України за минулу добу знищено 2 вертольоти Ка-52, 3 БПЛА типу Орлан-10 та 1 БПЛА-камікадзе типу Shaheed-136".

Нагадаємо: Генштаб повідомляв лише про один збитий гелікоптер протягом 1 жовтня.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗбройні силивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ звільнили Торське й накривають вогнем окупантів у Кремінній – Східне угруповання

Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол

Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ

відеоОб’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу

Папа Римський закликав Путіна зупинити війну, а Зеленського - відкритись пропозиціям миру

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога й знищили 9 одиниць ворожої техніки
На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак, на двох локаціях ідуть бої
Останні новини
05:44
Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 
05:18
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі
04:21
Росіяни посили мобілізацію на окупованих землях України
03:45
ЗСУ мають частковий успіх, за добу знищили 40 окупантів - ОК "Південь"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Військові на півдні просять не сповіщати позитивні новини передчасно
02:36
На Сумщині росіяни били зі ствольної артилерії: пошкодили 10 приватних будинків
01:53
В ОП вважають, що Україна може вступити в НАТО прискорено: як Фінляндія і Швеція
00:42
Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині
23:54
ЗСУ звільнили Торське й накривають вогнем окупантів у Кремінній – Східне угруповання
Усі новини...