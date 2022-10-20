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На Сумщині повністю відключать водопостачання і вуличне освітлення

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 00:40
ФОТО: GETTY

20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.

Джерело: голова ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години;

Не працюватиме електротранспорт;

Не працюватиме вуличне освітлення.

Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра (тобто 20 жовтня - Ред.) санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму".

Деталі: За словами Живицького, за можливості, якщо усі свідомо обмежать споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення.

Нагадаємо: Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру 20 жовтня по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

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Теми: Сумська область
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