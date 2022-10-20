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На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 00:40
ФОТО: GETTY

20 октября во всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.

Источник: председатель ОГА Дмитрий Живицкий

Дословно: "По области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов;

Не будет работать электротранспорт;

Не будет работать уличное освещение.

Просим производственные предприятия, рестораны и кафе сделать завтра (то есть 20 октября - Ред.) санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму".

Детали: По словам Живицкого, по возможности, если все сознательно ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.

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Напомним: Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.

Темы: Сумская область
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