На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение
20 октября во всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
Источник: председатель ОГА Дмитрий Живицкий
Дословно: "По области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов;
Не будет работать электротранспорт;
Не будет работать уличное освещение.
Просим производственные предприятия, рестораны и кафе сделать завтра (то есть 20 октября - Ред.) санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму".
Детали: По словам Живицкого, по возможности, если все сознательно ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.
Напомним: Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.