Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Миколаївщині знищено 14 дронів "Shahed-136" за ніч

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 08:21

У ніч на 20 жовтня над Миколаївською областю знищено 14 російських баражуючих боєприпасів "Shahed-136" іранського виробництва, які ще називають дронами-камікадзе.

Джерело: Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України

Дослівно: "Вночі 20 жовтня російські окупаційні війська знову атакували Миколаївщину ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Реклама:

Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України".

Теми: Миколаївська областьбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: