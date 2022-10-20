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На Миколаївщині знищено 14 дронів "Shahed-136" за ніч

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 08:21

У ніч на 20 жовтня над Миколаївською областю знищено 14 російських баражуючих боєприпасів "Shahed-136" іранського виробництва, які ще називають дронами-камікадзе.

Джерело: Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України

Дослівно: "Вночі 20 жовтня російські окупаційні війська знову атакували Миколаївщину ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України".

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Теми: Миколаївська областьбезпілотникивійна
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