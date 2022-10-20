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На Николаевщине уничтожено 14 дронов "Shahed-136" за ночь

Елена РощинаЧетверг, 20 октября 2022, 08:21

В ночь на 20 октября над Николаевской областью уничтожено 14 российских барражирующих боеприпасов "Shahed-136" иранского производства, которые еще называют дронами-камикадзе.

Источник: Воздушное командование "Юг" ("Південь") Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Дословно: "Ночью 20 октября российские оккупационные войска снова атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", по два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один Национальной полицией Украины".

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Темы: Николаевская областьбеспилотникивойна
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