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Висока ймовірність, що окупанти обстріляють мирне населення Херсонщини – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 08:36

Генеральний штаб Збройних сил України попереджає про високу ймовірність обстрілів російськими військами мирного населення Херсонської області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 20 жовтня

Дослівно: "Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. 

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Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України".

Цьому передувало: Американський Інститут дослідження війни (ISW) 19 жовтня констатував, що росіяни створюють інформаційне поле для атаки на Каховську ГЕС, аби звинуватити в цьому ЗСУ і виправдати чи прикрити свій відступ на Херсонщині.

Теми: війнаХерсонська областьРосіяГенштаб
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