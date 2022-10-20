Висока ймовірність, що окупанти обстріляють мирне населення Херсонщини – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України попереджає про високу ймовірність обстрілів російськими військами мирного населення Херсонської області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ на ранок 20 жовтня

Дослівно: "Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області.

Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України".

Цьому передувало: Американський Інститут дослідження війни (ISW) 19 жовтня констатував, що росіяни створюють інформаційне поле для атаки на Каховську ГЕС, аби звинуватити в цьому ЗСУ і виправдати чи прикрити свій відступ на Херсонщині.