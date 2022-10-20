Высока вероятность, что оккупанты обстреляют мирное население Херсонщины – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждает о высокой вероятности обстрелов российскими войсками мирного населения Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ на утро 20 октября

Дословно: "Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области.

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Так, утром 19 октября этого года на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины".

Этому предшествовало: Американский Институт исследования войны (ISW) 19 октября констатировал, что россияне создают информационное поле для атаки на Каховскую ГЭС, чтобы обвинить в этом ВСУ и оправдать или прикрыть свое отступление на Херсонщине.