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Высока вероятность, что оккупанты обстреляют мирное население Херсонщины – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 20 октября 2022, 08:36

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждает о высокой вероятности обстрелов российскими войсками мирного населения Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ на утро 20 октября

Дословно: "Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. 

Так, утром 19 октября этого года на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины".

Этому предшествовало: Американский Институт исследования войны (ISW) 19 октября констатировал, что россияне создают информационное поле для атаки на Каховскую ГЭС, чтобы обвинить в этом ВСУ и оправдать или прикрыть свое отступление на Херсонщине.

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Темы: войнаХерсонская областьРосcияГенштаб
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