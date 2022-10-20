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Кадиров заявив, що його неповнолітні сини взяли участь у бою в Україні

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 09:31
Кадиров хвалиться, що його сини побували на фронті скриншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що троє його синів, наймолодшому з яких 14 років, а старшому 16 років, відвідали лінію фронту в Україні.

Джерело: Telegram-канал Kadyrov_95, видання "Meduza"

Пряма мова Кадирова: "Ахмат, Елі та Адам відвідали лінію зіткнення, де наразі тривають запеклі бої з українськими націоналістами. Як і личить чеченським воїнам, вони одразу ж взялися за справу". 

Деталі: Як стверджує глава Чечні (Ічкерії), троє його синів разом із Замідом Чалаєвим (командиром спеціального полку поліції імені Ахмата-Хаджі Кадирова), "пробралися впритул до позицій супротивника і забезпечили вогневе прикриття бійців, які наступали". 

Також Ахмат, Елі та Адам нібито звернулися до "чечономовних шайтанів", які воюють на боці України, з пропозицією "вийти на передову і довести свою прихильність до європейських цінностей у бою".

Кадиров заявив, що його сини "впродовж кількох днів у складі делегації з Чеченської Республіки ведуть активні пошуки членів ічкерійських батальйонів, попутно відвідуючи місця дислокації та передові позиції чеченських силовиків". 

"Однак, судячи з усього, очікуванням не судилося збутися. Онуки Ахмата-Хаджі пробули на своїх позиціях доти, доки не відбили чергову контратаку нацистів", – додав він.

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Кадиров показав відео, яке має доводити, що Ахмат, Елі та Адам побували на фронті. На ньому троє хлопців ведуть стрілянину в лісистій місцевості.

Зазначимо, що згідно з Женевською конвенцією, діти не можуть бути комбатантами. Держави-учасниці мають вживавати всі можливі заходи для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях.

Раніше було опубліковано відео з дітьми Кадирова в повному обмундируванні в Маріуполі в супроводі посиленої охорони.

Цьому передувало: 3 жовтня Рамзан Кадиров заявив, що відправить своїх неповнолітніх дітей на передову в Україні, оскільки "настав час показати себе в реальному бою". Сини глави Чечні (Ічкерії) нібито проходили військову підготовку з малого віку.

Теми: КадироввійнаЧечня
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