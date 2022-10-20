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Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья поучаствовали в бою в Украине

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 09:31
Кадыров хвастается, что его сыновья побывали на фронте скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его сыновей, самому младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет, посетили линию фронта в Украине.

Источник: Telegram-канал Kadyrov_95, издание "Meduza"

Прямая речь Кадырова: "Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело". 

Детали: Как утверждает глава Чечни (Ичкерии), три его сына вместе с Замидом Чалаевым (командиром специального Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова), "пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам". 

Также Ахмат, Эли и Адам якобы обратились к "чеченоговорящим шайтанам", которые воюют на стороне Украины, с предложением "выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою".

Кадыров заявил, что его сыновья "на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков". 

"Однако, судя по всему, ожиданиям не суждено сбыться. Внуки Ахмата-Хаджи пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку нацистов", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Кадыров показал видео, которое должно доказывать, что Ахмат, Эли и Адам побывали на фронте. На нем трое ребят ведут стрельбу в лесистой местности.

Отметим, что согласно Женевской конвенции, дети не могут быть комбатантами. Государства-участники должны принимать все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали непосредственного участия в военных действиях.

Ранее было опубликовано видео с детьми Кадырова в полном обмундировании в Мариуполе в сопровождении усиленной охраны.

Этому предшествовало: 3 октября Рамзан Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на передовую в Украине, так как "пришло время показать себя в реальном бою". Сыновья главы Чечни (Ичкерии) якобы проходили военную подготовку с малых лет.

Темы: КадыроввойнаЧечня
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