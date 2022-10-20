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Вивідували позиції українських "Джавелінів": СБУ схопила 2 розвідників окупантів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 жовтня 2022, 10:04
Вивідували позиції українських Джавелінів: СБУ схопила 2 розвідників окупантів
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки затримала 2 російських агентів, мешканців Донеччини, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Донецької області, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Серед основних завдань зловмисників було виявлення позицій українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

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Деталі: Затриманих завербувала ФСБ. За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту.

Встановлено, що російські розвідники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу "зв’язкових" з тимчасово окупованої території регіону. Ними виявились декілька бойовиків "1-го армійського корпусу" загарбників.

 

Отриману від агентів інформацію вони передавали представнику так званого "МДБ" та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації "ДНР", які далі "звітували" до ФСБ.

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Для комунікації зловмисники використовували закриті канали електронного зв’язку, а зібрані розвіддані передавали у вигляді GPS-координат з описом об’єкта.

 

Агресор використовував отримані відомості для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів по місцях розташування підрозділів ЗСУ.

Обом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що було раніше: 19 жовтян Служба безпеки затримала 4 мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з ворожими "прильотами".

Теми: СБУвійнаУкраїнаРосія
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