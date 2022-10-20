Выведывали позиции украинских "Джавелинов": СБУ схватила 2 разведчиков оккупантов

Служба безопасности задержала 2 российских агентов, жителей Донецкой области, которые собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Донецкой области, в частности, на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Среди основных задач злоумышленников было выявление позиций украинских боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

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Детали: Задержанных завербовала ФСБ. По указанию оккупантов они должны были проводить разведывательно-подрывную деятельность вблизи линии фронта.

Установлено, что российские разведчики контактировали со своими российскими кураторами через сеть "связных" с временно оккупированной территории региона. Ими оказались несколько боевиков "1-го армейского корпуса" захватчиков.

Полученную от агентов информацию они передавали представителю так называемого "МГБ" и руководителю разведки одной из группировок террористической организации "ДНР", которые дальше "отчитывались" в ФСБ.

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Для коммуникации злоумышленники использовали закрытые каналы электронной связи, а собранные разведданные передавали в виде GPS-координат с описанием объекта.

Агрессор использовал полученные сведения для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ.

Обоим задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: 19 октября Служба безопасности задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео с вражескими "прилетами".