По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Вранці четверга по всій Україні крім тимчасово окупованого Криму оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Загалом вона тривала майже півтори години. Пізніше стало відомо, що на території Білорусі піднімалася в повітря військова авіація. Міністерство оборони Білорусі заявило, що це нібито "планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".

Зокрема Міг-31К, який теоретично може нести гіперзвукову ракету "Кинджал", пробув у повітрі близько 1,5 години, його супроводжували два винищувачі, які злітали з аеродрому в Барановичах.