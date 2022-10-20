По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Четвер, 20 жовтня 2022, 11:47
Вранці четверга по всій Україні крім тимчасово окупованого Криму оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Загалом вона тривала майже півтори години. Пізніше стало відомо, що на території Білорусі піднімалася в повітря військова авіація. Міністерство оборони Білорусі заявило, що це нібито "планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".
Реклама:
Зокрема Міг-31К, який теоретично може нести гіперзвукову ракету "Кинджал", пробув у повітрі близько 1,5 години, його супроводжували два винищувачі, які злітали з аеродрому в Барановичах.