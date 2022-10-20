Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 11:47
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
скрин

Утром четверга по всей Украине кроме временно оккупированного Крыма объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: В целом она длилась почти полтора часа. Позже стало известно, что на территории Беларуси поднималась в воздух военная авиация. Министерство обороны Беларуси заявило, что это якобы "плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

Реклама:

В частности Миг-31К, который теоретически может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", пробыл в воздухе около 1,5 часов, при этом его сопровождали два истребителя, которые взлетали с аэродрома в Барановичах.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
воздушная тревога
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Последние новости
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
Все новости...
Реклама: