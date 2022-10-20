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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 11:47
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Утром четверга по всей Украине кроме временно оккупированного Крыма объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: В целом она длилась почти полтора часа. Позже стало известно, что на территории Беларуси поднималась в воздух военная авиация. Министерство обороны Беларуси заявило, что это якобы "плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

В частности Миг-31К, который теоретически может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", пробыл в воздухе около 1,5 часов, при этом его сопровождали два истребителя, которые взлетали с аэродрома в Барановичах.

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Темы: воздушная тревога
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