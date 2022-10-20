Міноборони Білорусі заявило, що російські літаки злетіли для "патрулювання"
Міністерство оборони Білорусі повідомило про виліт російських винищувачів начебто для "патрулювання" кордонів Союзної держави.
Джерело: пресслужба Міноборорони Білорусі, видання "Зеркало", "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "У ці хвилини російська авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".
Деталі: Повідомляється, що на днях Росія перекинула до Білорусі винищувачі-перехоплювачі "МіГ-31", частина з яких може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Сьогодні вони піднялися в небо з аеропорту в Мачулищах.
Наразі "МіГ-31" приземлився на аеродром в Мачулищах. Літак пробув у повітрі близько 1,5 годин, при цьому його супроводжували два винищувачі, які злітали з аеродрому в Барановичах.
Передісторія:
- 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив, що РФ та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, і як привід для цього може бути організована якась провокація з нібито нападом України.
- 15 жовтня перші ешелони з російськими військовослужбовцями прибули до Республіки Білорусь.
- Кількість російських військових, що буде знаходитися в Білорусі в рамках розгортання "спільного угрупування військ", за словами Ревенка, складе до 9 тисяч осіб.
- 16 жовтня Держприкордонслужба України повідомила, що ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, змін не зафіксовано, за обстановкою з російськими військами вглибині цієї країни стежить розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони.