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Міноборони Білорусі заявило, що російські літаки злетіли для "патрулювання"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 жовтня 2022, 11:22
Міноборони Білорусі заявило, що російські літаки злетіли для патрулювання
Ілюстративне фото Getty Images

Міністерство оборони Білорусі повідомило про виліт російських винищувачів начебто для "патрулювання" кордонів Союзної держави.

Джерело: пресслужба Міноборорони Білорусі, видання "Зеркало", "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "У ці хвилини російська авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".

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Деталі: Повідомляється, що на днях Росія перекинула до Білорусі винищувачі-перехоплювачі "МіГ-31", частина з яких може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Сьогодні вони піднялися в небо з аеропорту в Мачулищах.

Наразі "МіГ-31" приземлився на аеродром в Мачулищах. Літак пробув у повітрі близько 1,5 годин, при цьому його супроводжували два винищувачі, які злітали з аеродрому в Барановичах.

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Теми: БілорусьвійнаУкраїнаРосія
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