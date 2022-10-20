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Окупанти вдарили по Миколаєву з С-300

Ірина БалачукЧетвер, 20 жовтня 2022, 10:21
Окупанти вдарили по Миколаєву з С-300
Фото ілюстративне. Наслідки російських обстрілів Миколаєва 1 жовтня. Фото з Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича

Російські війська обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних систем С-300 вранці 20 жовтня.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram та Миколаївська ОВА у Facebook

Пряма мова Кіма: "Прильоти С-300 по місту. Без жертв і руйнувань. Лиш газони псують".

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Деталі: Водночас, як повідомляє Миколаївська ОВА, вночі 20 жовтня ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.

Також у результаті атаки виникли дві пожежі на відкритих територіях – їх оперативно ліквідували. Минулося без жертв та постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

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Також окупанти гатили з мінометів у напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.

Росіяни обстрілювали території та населені пункти Березнегуватської громади.  

Повідомляється, що вночі 20 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили 9 дронів "Shahed-136", також по два безпілотники знищили воїни Військово-Морських Сил та Нацгвардії та ще один – Нацполіція.

Теми: Миколаїввійнабезпілотники
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