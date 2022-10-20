Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ударили по Николаеву из С-300

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 10:21
Фото иллюстративное. Последствия российских обстрелов Николаева 1 октября. Фото из Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича

Российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300 утром 20 октября.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и Николаевская ОВА в Facebook

Прямая речь Кима: "Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят".

Детали: В то же время, как сообщает Николаевская ОВА, ночью 20 октября враг снова атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

Также в результате атаки возникли два пожара на открытых территориях – их оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Также оккупанты били из минометов в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне обстреливали территории и населенные пункты Березнеговатской общины. 

Сообщается, что ночью 20 октября силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили 9 дронов "Shahed-136", также по два беспилотника уничтожили воины Военно-Морских Сил и Нацгвардии и еще один – Нацполиция.

Темы: Николаеввойнабеспилотники
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Временное отключение света по всей Украине может быть и в пятницу – Укрэнерго

НАБУ проводит обыски у заместителей двух министров – источники

Украина просит об экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова – BBC

В Конгрессе США хотят утвердить $50 млрд помощи Украине, пока "трамписты" не получили власть - NBC

В Белом доме подтвердили присутствие иранских военных в оккупированном Крыму

Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют историческую катастрофу – Зеленский

Все новости...
Николаев
Веерные отключения: в Николаеве будут выключать светофоры, уменьшат количество электротранспорта
Николаев: россияне попали в жилой дом, есть погибший – Ким
После взрывов в Николаеве пропал свет – СМИ
Последние новости
04:38
ЕС не установил ограничений цен на газ, но договорился дальше искать компромисс
04:00
ОК "Юг": ВСУ взорвали два склада с российскими боеприпасами
03:05
Байден о планах республиканцев сократить помощь Украине: Обеспокоен
02:21
Чиновники США: У Украины есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы отвоевать Херсон
01:40
Россия била из гранатомета по Сумской области, без жертв — ОВА
01:05
Кулеба: Перебоев с поддержкой Британии после отставки Трасс не будет
00:31
Норвегия приостановила рассмотрение заявок россиян на получение убежища
23:45
Временное отключение света по всей Украине может быть и в пятницу – Укрэнерго
23:40
Как согреться, когда в квартире холодно: советы
23:18
В Украине создали стипендиальную программу по ИТ-обучению: как зарегистрироваться
Все новости...