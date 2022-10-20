Оккупанты ударили по Николаеву из С-300

Российские войска обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300 утром 20 октября.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и Николаевская ОВА в Facebook

Прямая речь Кима: "Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят".

Детали: В то же время, как сообщает Николаевская ОВА, ночью 20 октября враг снова атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

Также в результате атаки возникли два пожара на открытых территориях – их оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Также оккупанты били из минометов в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.

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Россияне обстреливали территории и населенные пункты Березнеговатской общины.

Сообщается, что ночью 20 октября силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили 9 дронов "Shahed-136", также по два беспилотника уничтожили воины Военно-Морских Сил и Нацгвардии и еще один – Нацполиция.