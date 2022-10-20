СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Служба безпеки України затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині 19 жовтня.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників, зазначає спецслужба.

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Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"воєнкори", але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

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Зазначається, що встановлений блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів.

Дослівно: "Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі.

СБУ нагадує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

Спецслужба відстежує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності".

Що передувало: Російські загарбники під час обстрілу України в середу 19 жовтня поцілили у Бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області.