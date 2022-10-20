Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 11:56
СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС
фото СБУ

Служба безпеки України затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині 19 жовтня.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників, зазначає спецслужба.

Реклама:

Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"воєнкори", але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що встановлений блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів.

Дослівно: "Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі.

СБУ нагадує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

Спецслужба відстежує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності".

Що передувало: Російські загарбники під час обстрілу України в середу 19 жовтня поцілили у Бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області.

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: