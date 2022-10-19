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Окупанти влучили у Бурштинську ТЕС на Франківщині

Євген КізіловСереда, 19 жовтня 2022, 16:55
Ілюстративне фото, джерело: "Галка"

Російські загарбники під час обстрілу України в середу поцілили у Бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області.

Джерело: голова облдержадміністрації Світлана Онищук у Telegram

Деталі: За її словами, на станції виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС.

Жертв немає. Дорога біля Бурштинської ТЕС тимчасово перекрита.

Онищук закликала населення області зменшити споживання електроенергії, особливо з 17:00 до 23:00.

Що передувало:

  • У середу 19 жовтня ворог знову вчинив масований обстріл України.
  • Станом на 15:30 Сили оборони України збили 4 з 6 крилатих ракет окупантів та десяток дронів-камікадзе.
  • Зокрема, протиповітряна оборона спрацювала у Київській області, ворог також атакував ракетами Вінниччину.
  • Також над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.
  • У Чернігові дрон-камікадзе Shahed-136 спричинив вибух.

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Теми: Івано-Франківська областьенергетикавійнанадзвичайна подія
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