Окупанти влучили у Бурштинську ТЕС на Франківщині

Російські загарбники під час обстрілу України в середу поцілили у Бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області.

Джерело: голова облдержадміністрації Світлана Онищук у Telegram

Деталі: За її словами, на станції виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС.

Жертв немає. Дорога біля Бурштинської ТЕС тимчасово перекрита.

Онищук закликала населення області зменшити споживання електроенергії, особливо з 17:00 до 23:00.

Що передувало:

У середу 19 жовтня ворог знову вчинив масований обстріл України.

Станом на 15:30 Сили оборони України збили 4 з 6 крилатих ракет окупантів та десяток дронів-камікадзе.

Зокрема, протиповітряна оборона спрацювала у Київській області, ворог також атакував ракетами Вінниччину.

Також над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.

У Чернігові дрон-камікадзе Shahed-136 спричинив вибух.