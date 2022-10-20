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СБУ задержала блогера, который обнародовал видео обстрела Бурштынской ТЭС

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 11:56
СБУ задержала блогера, который обнародовал видео обстрела Бурштынской ТЭС
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала блогера, который обнародовал видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области 19 октября.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале. Сделал это для увеличения количества подписчиков, отмечает спецслужба.

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Видео подхватил телеграмм-канал, который имеет миллионную аудиторию. А через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов.

СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блогеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что установленный блогер не является корректировщиком и не намеревался способствовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы РФ для корректировки точности ударов.

Дословно: "Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре.

СБУ напоминает, что корректировка вражеского огня является преступлением и карается законом.

Спецслужба отслеживает случаи распространения таких видео в интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установлению и привлечению фигурантов к ответственности".

Что предшествовало: Российские захватчики во время обстрела Украины в среду 19 октября попали в Бурштынскую теплоэлектростанцию, что в Ивано-Франковской области.

Темы: СБУвойна
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