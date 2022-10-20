Після вибуху на Кримському мосту заступник голови Мінтрансу РФ може піти з посади

Заступник міністра транспорту Російської Федерації Олександр Суханов, який займається питаннями транспортної безпеки, зокрема Кримського мосту, найближчим часом залишить посаду.

Джерело: РБК з посиланням на джерела, близькі до Мінтрансу РФ

Деталі: Як причину звільнення один співрозмовник російського видання назвав вибух на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня. Інше джерело, близьке до міністерства, це підтверджує, називаючи ту саму причину.

Про підготовку звільнення знають також федеральний чиновник і джерело в одній зі структур, підвідомчих Мінтрансу РФ.

Про відставку може бути оголошено до кінця цього тижня, каже один зі співрозмовників РБК. Але все може "перегратися" чи затягнутися, робить обмовку інший.

У пресслужбі російського уряду не відповіли на запит РБК, представник Мінтрансу відмовився від коментарів.

8 жовтня 2022 року на Кримському (Керченьскому) мосту вибухнула вантажівка, після цього загорілися цистерни з паливом із залізничного потягу, який прямував на півострів. За даними влади, пошкоджень зазнали два автомобільні прольоти, загинуло четверо людей.

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Того самого дня президент Володимир Путін підписав указ про посилення заходів захисту моста і передав ФСБ повноваження з організації цих заходів. Пізніше він назвав подію терактом і звинуватив у її підготовці українські спецслужби.

З українського боку лунали припущення, що підрив організували самі росіяни. Він уповільнив пересування російської військової техніки до окупованих територій України.

Попри оперативне відновлення руху поїздів, легкових машин і автобусів, рух вантажівок мостом поки не відновлено.

Довідка: Олександр Суханов став заступником міністра транспорту Росії в липні 2020 року і опікувався там насамперед питаннями безпеки транспортної галузі: курирував діяльність ФГУП "Управління відомчої охорони (УВО) Мінтрансу".

Ще в січні 2017 року уряд РФ призначив саме це підприємство виконавцем робіт із транспортної безпеки Кримського мосту.

Загальна вартість підрядів, отриманих УВО Мінтрансу РФ для забезпечення безпеки Кримського моста, до середини 2018 року перевищила 12 млрд руб. Терміни їх завершення неодноразово зсувалися.