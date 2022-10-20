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После взрыва на Крымском мосту замглавы Минтранса РФ может уйти с поста

Елена РощинаЧетверг, 20 октября 2022, 12:17
После взрыва на Крымском мосту замглавы Минтранса РФ может уйти с поста
Александр Александр Суханов, фото mintrans.gov.ruСуханов (Фото: mintrans.gov.ru) Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/20/10/2022/634fd7d29a79470346086148?from=from_main_2

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, в ближайшее время покинет пост.

Источник: РБК со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу РФ

Детали: В качестве причины увольнения один собеседник российского издания назвал взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября. Другой источник, близкий к министерству, это подтверждает, называя ту же причину.

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О готовящемся увольнении знают также федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу РФ. 

Об отставке может быть объявлено до конца этой недели, говорит один из собеседников РБК. Но все может "переиграться" или затянуться, оговаривается другой.

В пресс-службе российского правительства не ответили на запрос РБК, представитель Минтранса отказался от комментариев.

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8 октября 2022 года на Крымском (Керченском) мосту взорвался грузовик, после этого загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. По данным властей, повреждения получили два автомобильных пролета, погибли четыре человека. 

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты моста и передал ФСБ полномочия по организации этих мер. Позже он назвал произошедшее терактом и обвинил в его подготовке украинские спецслужбы. 

С украинской стороны звучали предположения, что подрыв организовали сами россияне. Он замедлил передвижение российской военной техники к оккупированным территориям Украины. 

Несмотря на оперативное восстановление движения поездов, легковых машин и автобусов, движение грузовиков по мосту пока не восстановлено. 

Справка: Александр Суханов стал замминистра транспорта России в июле 2020 года и занимался там, в первую очередь, вопросами безопасности транспортной отрасли: курировал деятельность ФГУП "Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса". 

Еще в январе 2017 года правительство РФ назначило именно это предприятие исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста.

Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса РФ для обеспечения безопасности Крымского моста, к середине 2018 года превысила 12 млрд руб. Сроки их завершения неоднократно сдвигались.

Темы: Керченский мостРосcиявойнаКрым
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